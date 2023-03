﻿Vor Rückrundenauftakt: SV Warnemünde mit Personalproblemen

Am Freitagabend starten die Ostseebad-Kicker beim Güstrower SC in die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga. SVW-Coach Heiko März hadert mit der aktuellen Situation.

Warnemünde. Anspannung: Nach einem spielfreien Wochenende startet am Freitag auch der SV Warnemünde in die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga. Ab 19.30 Uhr sind die Kicker aus dem Ostseebad beim Güstrower SC zu Gast – keine einfache Aufgabe. „Mit dem Kader, der uns aktuell zur Verfügung steht, wird das ein Glücksspiel. Wir lassen uns überraschen“, meint SVW-Coach Heiko März.

Kadertechnisch habe sich bei den Reds laut März in der Winterpause nicht viel getan. Mit Stürmer Kevin Kleindorff (zuletzt vereinslos) und Mittelfeldspieler Charly Hoffmann (FSV Bentwisch II) haben die Warnemünder zwei neue Spieler geholt. Mit Denis Gladitz (Malchower SV) und Torhüter Thilo Mülling (Fußball-Auszeit) gibt es aber auch zwei Abgänge.

MV-Verbandsliga: Der 17. Spieltag in der Übersicht Freitag, 03. März FC Anker Wismar – FC Förderkader René Schneider (19 Uhr) Güstrower SC – SV Warnemünde (19.30 Uhr) Sonnabend, 04. März SV Pastow – 1. FC Neubrandenburg Greifswalder FC II – FSV Kühlungsborn Penzliner SV – SV Siedenbollentin (alle 14 Uhr) Malchower SV – TSV Bützow (15 Uhr) Sonntag, 05. März FC Schönberg – FSV Einheit Ueckermünde (14 Uhr)

Bereits nach der Hinrunde hatte der Trainer kritisiert, dass es zu viele Partien gegeben habe, in denen er nicht mehr als drei Wechselmöglichkeiten zur Verfügung hatte. Oftmals mussten Spieler aus der zweiten Mannschaft einspringen.

SV Warnemünde mit Verletzungspech

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres haben die Reds nun erneut mit Ausfällen zu kämpfen. „Wir wissen aktuell nicht, wo wir stehen. Die Vorbereitung ist aus verschiedensten Gründen nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt hatte“, hadert März.

So haben sich in der vergangenen Woche mit Mittelfeldakteur Marco Sander und Neuzugang Hoffmann zwei Spieler verletzt. Sie stehen dem SVW gegen Güstrow nicht zur Verfügung. Unklar ist zudem, ob Martin Ahrens nach Grippe-Erkrankung und Offensivzugang Kleindorff nach Bänderdehnung wieder zum Aufgebot gehören. „Mit andauernden Personalproblemen gewinnt man in dieser Liga keinen Blumentopf“, legt sich März fest.

Charly Hoffmann (vorn), hier noch im Trikot des FSV Bentwisch II, ist seit diesem Winter für den SV Warnemünde aktiv. © Quelle: Helena Ladendorf

SV Warnemünde auswärts bislang zu ungefährlich

Auch die bisherige Ausbeute in Auswärtsspielen lässt bei den Ostseebad-Kickern zu wünschen übrig. Zwölf ihrer 13 Punkte haben die Warnemünder vor heimischer Kulisse geholt. Auswärts punktete der SVW nur gegen den Greifswalder FC II (3:3) und gab dort noch eine 3:0-Führung her.

Hinzu kommt, dass die Barlachstädter (6. Platz/19 Punkte) am vergangenen Wochenende bereits in die Rückrunde gestartet sind (3:3 gegen SV Siedenbollentin). „Güstrow hat den Vorteil, dass sie schon wissen, wie sich die 90 Minuten anfühlen. Das ist natürlich eine andere Belastung als eine Trainingseinheit mit der gleichen Dauer“, so Heiko März.

Im Hinspiel feierte der SV Warnemünde durch Treffer von Hannes Hojenski, Qutaiba Alsharabi und Marc Ternes einen knappen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den Güstrower SC.