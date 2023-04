﻿    SV Warnemünde will gegen Abstiegskandidat zurück in die Erfolgsspur

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Handball

Der 19-jährige Max Beneke ist in Greifswald geboren und lernte das Handballspielen in Loitz. Nun spielt er beim 1. VfL Potsdam in der 2. Bundesliga und ist erstmals für einen Lehrgang unter Bundestrainer Alfred Gislason nominiert. Dort stehen zwei Länderspieler stehen an