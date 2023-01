﻿SV Warnemünde will positive Heimbilanz gegen Topteam weiter ausbauen

Wenn die Hanseaten am Sonnabend den Tabellendritten SV Lindow-Gransee empfangen, wollen sie ihre Heimstärke unter Beweis stellen. Doch auch die Brandenburger reisen mit einer Menge Rückenwind an.

Rostock. Die Ergebnisse sprechen für sich: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord ist der SV Warnemünde bereits seit drei Heimpartien ungeschlagen. Gegen den TSGL Schöneiche, VV Humann Essen und TuB Bocholt gaben die Ostseestädter nicht einen Satzpunkt ab und gingen jeweils als souveräner Sieger aus der Halle. Diese positive Bilanz wollen die Hanseaten weiter ausbauen – keine leichte Aufgabe.

Am Sonnabend empfangen die Warnemünder (7. Platz/18 Punkte) ab 18.30 Uhr Topteam SV Lindow-Gransee (3./27) in der Rostocker Ospa-Arena. Die Brandenburger reisen mit viel Rückenwind an die Ostsee. Sie konnten ihre vergangenen fünf Spiele allesamt für sich entscheiden und hatten dabei nur in einem Satz das Nachsehen (3:1 gegen Kieler TV).

Im Hinspiel lieferten sich beide Mannschaften bereits ein enges Kopf-an-Kopf-Duell. Die Grün-Weißen setzten sich letztlich mit 3:2 im Tie-Break gegen die Ostseebad-Volleyballer durch. Nun wollen sich die Warnemünder revanchieren.