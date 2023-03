﻿SV Warnemünde will Siegesserie gegen Staffelsieger TuS Mondorf ausbauen

In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord will der SV Warnemünde den siebten Sieg in Serie einfahren. Gegner am Sonnabend ab 18.30 Uhr ist Staffelsieger TuS Mondorf.

