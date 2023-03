﻿SV Warnemünde will Siegesserie im Heimspiel gegen FC Schüttorf ausbauen

Die Ostseestädter wollen in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord gegen das Team aus Niedersachsen, das einen der besten Spieler der Liga in seinen Reihen hat, ihren fünften Erfolg in Serie einfahren.

Rostock. Die Zielstellung ist klar: Nach einem spielfreien Wochenende will der SV Warnemünde seine Siegesserie in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord weiter ausbauen. Am Sonnabend gastiert der FC Schüttorf ab 18.30 Uhr in der Rostocker Ospa-Arena. Die Ostseestädter wollen dann das fünfte Mal in Folge als Gewinner aus der Halle gehen.

Das Duell mit den Niedersachsen (10. Platz/14 Punkte) wird für die Hanseaten (5./28) jedoch keine einfache Aufgabe. Mit dem Diagonal-Spieler Cameron Branch haben die Schüttorfer einen der besten Akteure der Liga in ihren Reihen. In der laufenden Saison wurde der Kanadier bereits in neun Partien als wertvollster Spieler seines Teams ausgezeichnet.

„Wir müssen mit unseren Aufschlägen pushen, um dem Gegner Probleme zu bereiten und darauf vorbereitet zu sein, ihren wichtigsten Angreifer zu verteidigen“ meint SVW-Coach Jozef Janosik und ergänzt: „Wir brauchen ein gutes Passspiel, um unsere Kombination in einen Rhythmus zu bringen.“

Im Hinspiel feierten die Janosik-Schützlinge beim FC Schüttorf einen 3:2-Erfolg im Tiebreak. Im Rückspiel wollen die heimstarken Warnemünder erneut jubeln. „Wir zählen auf die Unterstützung unserer Fans und hoffen, dass die Halle voll sein wird“, so der Trainer.