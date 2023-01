﻿Tag 9 im Trainingslager von Hansa Rostock: Profis wieder zweimal auf dem Platz gefordert

Der Trainingslager des FC Hansa Rostock neigt sich dem Ende entgegen. Am Sonntag fliegen die Zweitliga-Fußballer zurück in die Heimat. Vorab trainierten die Ostseestädter noch einmal doppelt und absolvieren am Sonnabend ihren letzten Test in der Türkei.

Belek. Vormittags und nachmittags wurde beim FC Hansa Rostock am neunten Tag im Trainingslager trainiert. Seit Sonntag hatten die Mecklenburger keine zwei Einheiten mehr an einem Tag absolviert. Immerhin hatten sie am Montag und Dienstag zwei Testspiele gegen KS Cracovia (6:0) und Greuther Fürth (4:1) für sich entscheiden können.

Nach dem freien Tag am Donnerstag zog Coach Patrick Glöckner am Freitag die Zügel wieder ein wenig an. Einzig Frederic Ananou (fuhr im Hotel Fahrrad) fehlte im ersten Training des Tages. Neben ein paar Passübungen und einer Spielform rundete der Trainer die Vormittags-Einheit mit einem sogenannten Pyramiden-Lauf ab. Einige Spieler schnauften danach ordentlich durch. Anschließend folgte noch ein Elfmeterschießen zwischen den mitgereisten Fans und dem Team. Die Torhüter Markus Kolke, Nils Körber und Max Hagemoser standen dabei zwischen den Pfosten.

Am Nachmittag stand für die Hanseaten neben dem offensiven Umschaltspiel auch ein langes Abschlussspiel auf dem Programm. Am Abend hielten die Zweitliga-Kicker noch einen Sponsorenabend im Mannschaftshotel ab.

Die Rostocker werden am Sonnabend noch einmal vormittags trainieren, ehe morgen um 15 Uhr türkischer Zeit (13 Uhr in Deutschland) auf den bulgarischen Erstligisten CSKA Sofia treffen. Von der Partie berichtet die OSTSEE-ZEITUNG via Liveticker.