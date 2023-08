Hansa-Keeper Kolke hält drei Elfer in Pokal-Spiel: In den sozialen Medien wird er als Held gefeiert

Rostock. Killer-Kolke, Die Krake, Teufelskerl – die unglaubliche Leistung des Kapitäns der Rostocker, Markus Kolke im DFB-Pokalspiel des Zweitligisten Hansa Rostock gegen den hessischen Regionalligaverein FSV Frankfurt (13. August) ist in aller Munde. Am Sonntagabend hielt der Keeper drei Elfmeter und brachte die Kogge mit einem 4:1 in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuvor war es den Hanseaten in der regulären Spielzeit, nicht gelungen über ein 1:1 hinaus zu kommen. Auch in den sozialen Medien wird der Star des Abends „Krake Kolke“ gefeiert.

Der Twitter-User Ali rechnet die Elfmeterstatistik des Torwarts aus und kann es nicht fassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Twitter-User Möti ist von Kolke begeistert und sieht ihn als lebende Legende.

Neben vielen Spitznamen gab es, einen der ihm noch fehlte, der Facebook-User Oliver Hippauf hebt den Rostocker Keeper auf den Olymp des Profisports und nennt ihn einen Fußballgott.

Der Twitter-User Flickerklicker möchte am eigenen Leib erfahren wie ein gehaltener Ball, sich in den Händen von Markus Kolke fühlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für einen Twitter-User war die Leistung von der „Krake“ besonders „magisch“. In einem Meme vergleicht Sascha Mockenhaupt den Torwart von Hansa mit Harry Potter.

Warum Markus Kolke so gut im Elfmeterhalten ist? Der User Hanze Linski stellt auf Twitter die Theorie auf, dass es an dem Todesblick des Keepers liegt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur Hansa-Fans freuen sich über das Weiterkommen im DFB-Pokal, denn der Kapitän der Rostocker kommt ursprünglich aus Unterfranken. Der Fränkische Tag Forchheim bezeichnet den Torhüter auf Facebook als fränkischen Helden.

OZ