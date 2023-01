﻿Trainingsauftakt bei Anker Wismar: Spitzenreiter personell noch stärker aufgestellt

Handball-Euphorie dank Fußball-WM: „Gegenschablone zu dem, was in Katar passiert ist“

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft erreichte mit fünf Siegen aus fünf Spielen das Viertelfinale der WM - und begeistern damit immer mehr Fans. Die TV-Zahlen wachsen von Partie zu Partie. Die Begeisterung im Land stehe auch in direktem Zusammenhang mit der zurückliegenden Fußball-WM in Katar, so ein Experte.