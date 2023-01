Strandkorb-WM in Ahlbeck: Hier gibt es die Qualifikation und die WM live zu sehen

Die Strandkorb-WM anlässlich des Winterstrandkorbfestes in Ahlbeck findet am 20. und 21. Januar statt. Am Freitag können sich die Teilnehmer für das Finale qualifizieren, am Samstag kämpfen die Vorrunden-Sieger um den Weltmeistertitel. Hier können Sie das Spektakel live sehen.