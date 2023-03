﻿Platz gesperrt: TSV Bützow gegen FSV Bentwisch abgesagt

Sensations-Rückkehr von Messi zum FC Barcelona? Vizepräsident bestätigt Kontakt

Bahnt sich eine Sensations-Rückkehr von Superstar Lionel Messi zum FC Barcelona an? Wie Barcas Vizepräsident Rafa Yuste am Freitag auf einer Klub-Veranstaltung bestätigte, stehe man mit der Seite des Argentiniers in Kontakt.