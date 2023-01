﻿TV-Dreh mit Jan Ullrich: Warum der Ex-Radstar dafür zurück in Rostock ist

Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger hat Impressionen von Dreharbeiten in Rostock veröffentlicht. Wo der gebürtige Rostocker unterwegs war und wofür die Aufnahmen offenbar gemacht wurden.

Jan Ullrich auf dem Sportplatz an der Danziger Straße in Lütten Klein.

Rostock. Der berühmte Sohn der Stadt ist zurück – zumindest für einen kurzen „Arbeits-Trip“: Jan Ullrich, gebürtiger Rostocker und einziger deutscher Tour-de-France-Sieger, sorgt mit Bildern auf seinem Instagram-Kanal für Aufsehen, die ihn in seiner alten Heimat zeigen.

In einer „Insta-Story“, einem Beitrag, der sich für 24 Stunden auf der Plattform befindet, postet der Ex-Radstar zwei Einstellungen aus dem Stadtteil Lütten Klein. Eine zeigt ihn bei einem Interview vor der Kamera, auf der anderen läuft er über den Sportplatz an der Danziger Straße. Unterlegt hat der 49-Jährige die Bilder mit dem Marteria-Song „Mein Rostock“.

Ullrich will „auspacken“

Die Fan-Gemeinde fragt sich nun: Wofür dreht der einstige Radstar in Rostock? Eine offizielle Stellungnahme gibt es dazu derzeit nicht. Nach OZ-Informationen handelt es sich aber um Arbeiten für eine Doku-Serie von Amazon Prime Video.

Jan Ullrich schreitet über den Sportplatz an der Danziger Straße. © Quelle: privat

Der Streamingdienst hatte das Projekt im vergangenen Herbst groß angekündigt. Der Tour-Champion von 1997 wolle in der vierteiligen Reihe auspacken, nachdem er ein umfassendes Doping-Geständnis bislang stets abgelehnt hatte. In den Folgen solle auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des früheren Radstars zurückgeblickt werden, kündigte Amazon Prime an.

„Jetzt ist es Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle“

Ullrich selbst äußerte sich zur Doku wie folgt: „In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen.“

Diese Geschichte beginnt offenbar mit einer Reise zu den Anfängen in Rostock, wo Ullrich aufwuchs und seine ersten Erfolge im Radsport unter Trainer Peter Sager feierte. Dem heute erfolgreichsten deutschen Radfahrer und Olympiasieger geht es den aktuellen Aufnahmen zufolge offenbar wieder gut.

Mehrfach negative Schlagzeilen

Das war lange anders: Der Mecklenburger hatte zuletzt mehrfach für negative Schlagzeilen gesorgt, etwa als er 2018 alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Frankfurt am Main festgenommen wurde, nachdem er dort eine Prostituierte misshandelt haben soll. Wenige Tage zuvor war er verhaftet worden, nachdem er auf Mallorca, auf dem Grundstück seines dortigen Nachbarn, dem Schauspieler Til Schweiger, randaliert und Gäste bedroht hatte.

Zwischenzeitlich hatte Ullrich aber eine Therapie begonnen, um den Drogenmissbrauch in den Griff zu bekommen. Im Oktober 2021 war er bei einem großen Jedermann-Rennen auf Mallorca gestartet, das er gut meisterte. Wenig später, im Dezember 2021, wurde er jedoch in Mexiko in ein Krankenhaus eingeliefert, nach eigenen Angaben wegen einer Thrombose und einer Blutvergiftung.

Jan Ullrich im Jahr 2017. Kurze Zeit später folgten mehrere Abstürze. © Quelle: Guido Kirchner/dpa

Jüngere Aufnahmen auf seinem Instagram-Kanal zeigen nun aber wieder einen fitten Jan Ullrich. Kurz vor Weihnachten veröffentlichte er Fotos von Radtouren in Kalifornien mit dem bekannten Fotografen Paul Ripke. Auch bei den jetzigen Aufnahmen in Rostock wirkt er gesund und fröhlich. Die Fan-Gemeinde ist nun gespannt auf Ullrichs Enthüllungen bei Amazon Prime. Einen Sendetermin für die Doku gibt es allerdings noch nicht.