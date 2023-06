﻿ U19 des FC Hansa Rostock qualifiziert sich für DFB-Pokal der Junioren

Blaulicht

Stralsund/Rügen: Mann nach Tankbetrug mit 1,12 Promille hinter dem Steuer erwischt

Am Morgen hatte der 41-Jährige vermutlich in Stralsund getankt, ohne zu bezahlen. Am Abend erwischte ihn die Polizei in Baabe – er war betrunken Autogefahren.