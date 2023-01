﻿3:2 gegen SV Lindow-Gransee: SV Warnemünde unterstreicht Heimstärke

SVW-Akteur Sören Schröder (am Ball), hier in einer früheren Partie, wurde im Duell mit dem Topteam aus Brandenburg zum wertvollsten Spieler der Partie ausgezeichnet.

Rostock. Ausgelassene Stimmung: In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord feierte der SV Warnemünde am Sonnabend vor heimischer Kulisse einen 3:2 (24:26, 25:23, 23:25, 25:17, 16:14)-Erfolg gegen den SV Lindow-Gransee. „Es war ein sehr spannendes und dramatisches Match bis zum Ende“, meinte SVW-Coach Jozef Janosik und ergänzte: „Für unser junges Team ist der Sieg ein wichtiger Impuls und Motivation, weiter hart zu arbeiten.“

Durch den Erfolg im Tie-Break unterstrichen die Ostseestädter erneut ihre Heimstärke und bewiesen gegen das Topteam aus Brandenburg mehrfach Comeback-Qualitäten. Zwar erwischten die Hausherren den besseren Start, doch die Grün-Weißen kamen anschließend immer besser in die Partie und übernahmen die Führung. Der SVW schaffte es zwar, sich mit fünf Punkten in Folge noch mal heranzukämpfen (24:24), letztlich behielten die Gäste jedoch die Nerven. Sie sicherten sich den ersten Satz.

Teams liefern sich offenen Schlagabtausch

Die Begegnung entwickelte sich fortlaufend zu einem Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch. Während die Gastgeber im zweiten Abschnitt die Oberhand behielten, meldeten sich die Brandenburger im dritten Durchgang zurück und stellten auf 2:1 nach Sätzen.

Ärgerlich: SVW-Akteur Adam Surgut sah nach mehrfachem Protest über Schiedsrichter-Entscheidungen die Rote Karte und musste das Spielfeld für einen Satz verlassen. Der polnische Außenangreifer wurde zuvor bereits von den Unparteiischen verwarnt. Die Hanseaten ließen sich vom Ausscheiden ihres Leistungsträgers aber nicht beirren – im Gegenteil. Sie spielten sich in einen Rausch, überzeugten mit schönen Kombinationen und harten Angriffsschlägen.

SV Warnemünde behält im Tie-Break die Nerven

Es ging in den entscheidenden fünften Satz, in dem die Rostocker erneut ihre Stärken bewiesen und letztlich den vierten Heimerfolg in Serie bejubelten. „Das war ein tolles Spiel mit dem nächsten Heimsieg gegen einen Favoriten. Wir haben in unserer momentanen Situation und Konstellation unser Bestes gegeben“, freute sich Trainer Janosik.

SVW: Herrigt, Kowalkowski – Schröder, Surgut, Günther, Pohl, Kapusniak, Deutloff, Zander, Kerkvliet.