﻿SV Warnemünde will gegen Schlusslicht ETV Hamburg Auswärtsfluch stoppen

Rostock. In der 2. Volleyball-Bundesliga Nord tritt der SV Warnemünde am Sonnabend ab 15 Uhr beim Tabellenschlusslicht ETV Hamburg an. Die Segel des Ranglisten-Siebten sind klar auf Sieg gesetzt.

Die Bilanz spricht jedoch gegen die Rostocker. Im bisherigen Saisonverlauf konnten sie bislang nur einen Auswärtssieg einfahren (3:2 gegen FC Schüttorf). In ihren sechs weiteren Gastauftritten hatten die Ostseestädter jeweils das Nachsehen „Unsere Leistung in Auswärtspartien war nicht optimal“, hadert SVW-Mittelblocker Jordan Kerkvliet.

Kerkvliet hofft auf Leistungssteigerung in der Ferne

Der Fan-Support bei Heimspielen der Warnemünder lässt die Energie des 23-jährigen US-Amerikaners über die gesamte Spieldauer hinweg aufrechterhalten. Dieses Gefühl wollen die Hanseaten jetzt auch bei Partien in der Ferne aufleben lassen. „Wir haben Strategien besprochen, um diesen mentalen Zustand auch bei Auswärtsspielen aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass sich unsere Leistung dadurch verbessert“, so der 2,05 Meter Hüne.

Im Hinspiel feierte der SVW einen 3:1-Erfolg im Nordduell. Auch im zweiten Aufeinandertreffen mit dem Liganeuling wollen sie als Sieger aus der Halle gehen. „Ich weiß nicht, wie sehr sich Hamburg seitdem gesteigert hat. Ich denke aber, dass sich unser Team seit dem Saisonbeginn stark verbessert hat“, meint Kerkvliet zuversichtlich.