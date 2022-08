Die Schließung des Oberaigner-Werks in Laage bei Rostock war erst einmal eine schlechte Nachricht. Doch die rund 50 verbliebenen Mitarbeiter werden möglicherweise nicht lange arbeitslos bleiben. Denn die Zulieferbranche in MV ist trotz Wirtschaftskrise optimistisch.

Bei Oberaigner in Laage stehen die Bänder bald still.

Laage. Für die rund 50 verbliebenen Mitarbeiter des österreichischen Fahrzeugbauers Oberaigner in Laage bei Rostock gibt es wohl kaum Hoffnung auf Weiterbeschäftigung. Das Werk soll Ende September schließen.

Doch es könnte durchaus sein, dass sie schnell neue Jobs finden. Denn Fachkräfte werden in MV händeringend gesucht.

Transformation steht an

Das Netzwerk Automotive MV vertritt knapp 20 Unternehmen der Autozulieferer-Branche in MV. „Die Branche steht vor einer großen Transformation hin zu umweltfreundlichen Antrieben, dafür braucht sie Fachkräfte“, betont Netzwerkmanager Andreas Vietinghoff. „Bei Oberaigner arbeiten gute Leute. Ich bin optimistisch, dass sie bei anderen Unternehmen in der Region gerne genommen werden.“

Auch die Zuliefererbranche sei von den aktuellen Krisen der Weltwirtschaft betroffen, berichtet Vietinghoff. „Die Situation ist angespannt. 70 Prozent der Unternehmen berichten etwa von negativen Folgen durch den Ukrainekrieg.“

Unternehmen brauchen viel Strom und Wärme

Viele Teile kämen aus der Ukraine oder aus Russland. „Zum Glück haben einige Hersteller in der Westukraine die Produktion wieder aufgenommen“, so der Netzwerker.

Auch die gestiegenen Energiepreise machen der Branche zu schaffen: „Unsere Unternehmen brauchen viel Strom, aber auch viel Wärme.“ Hinzu kommen laut Vietinghoff gestiegene Materialkosten und weitere Lieferengpässe.

Aus der Krise gelernt

Dennoch seien die Jobs bei den Zulieferern in MV grundsätzlich sicher, glaubt Vietinghoff: „Die Unternehmen planen keine Entlassungen in der Krise. Sie haben in der Finanzkrise gelernt, dass es nicht so leicht ist, die entlassenen Leute nach der Krise wieder zurückzuholen.“

Grund für die Werksschließung von Oberaigner waren laut Betriebsführung das schwierige Marktumfeld bei der Belieferung von Nutzfahrzeugen, Lieferkettenprobleme bei der Beschaffung der Materialien und der Auslauf von zwei Projekten.

Oberaigner ist Einzelfall

Das müsse aber für andere Unternehmen in MV nicht zutreffen, sagte Vietinghoff: „Nutzfahrzeuge sind sehr konjunkturabhängig, daher ist Oberaigner ein Einzelfall.“ Es gebe im Land noch zwei oder drei andere Firmen, die für den Nutzfahrzeug- oder Spezialfahrzeugbau zuliefern. „Gerade im Militärfahrzeugbau gibt es gerade viel zu tun“, so der Experte mit Blick auf das 100-Milliarden-Euro-Paket des Bundes für die Bundeswehr.

In Laage hatte bereits Ende 2020 das Werk von Flamm Aerotec mit mehr als 100 Mitarbeitern geschlossen. Dort wurden Aluminiumteile für die Autoindustrie gefertigt.

ZF in Laage will Belegschaft stabil halten

Dem letzten verbliebenen Autozulieferer am Standort Laage, der Airbag-Hersteller ZF, geht es aber so weit gut, betont Sprecher Mirko Gutemann: „Wir rechnen am Standort Laage mit einem moderaten Wachstum und damit, dass wir die Anzahl der Beschäftigen insgesamt stabil halten können.“

Auch der größte Autozuliefer in MV, Webasto in Neubrandenburg, will dort weiterhin Autoheizungen fertigen, versichert Sprecherin Susanne Kilian: „Webasto steht klar zu seinem Standort in Neubrandenburg und entwickelt diesen konsequent weiter.“

Webasto in Neubrandenburg erfolgreich

Von Neubrandenburg aus würden derzeit 150 Autowerke in aller Welt beliefert. „Inzwischen ist das Werk mit rund 700 Mitarbeitenden nach dem Hauptsitz in Stockdorf der mitarbeiterstärkste Standort der Webasto-Gruppe in Deutschland.“

Ein Vorteil des Standorts sei die gute Bahnanbindung. Ein Pilotprojekt zur Belieferung des Werks per Schiene habe gezeigt, dass sich dadurch der CO2 -Ausstoß beim Transport um drei Viertel reduzieren lasse. Das Projekt soll nun auf weitere Lieferanten aus Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien ausgeweitet werden.

Von Axel Büssem