﻿Aldi Nord verkürzt seine Öffnungszeiten: Ziehen die Händler in MV mit?

Diese Meldung hat für Aufsehen gesorgt: Um Energie zu sparen, will der Lebensmittelkonzern Aldi Nord den Großteil seiner Filialen im Winter früher schließen. Was ist mit Netto, Edeka oder Rewe? Wir haben uns umgehört, ob die Händler in MV ähnlich reagieren wollen.

Essen/Schwerin. Kürzere Öffnungszeiten im Einzelhandel, um im Winter Energie zu sparen – für diesen Weg hat sich Discounter Aldi Nord nun entschieden: Als erster großer Lebensmittelhändler hat das Unternehmen ankündigt, in diesem Winter die Öffnungszeiten in rund 70 Prozent der gut 2200 deutschen Filialen zu verkürzen.

„Mit den kürzeren Öffnungszeiten in der großen Mehrheit unserer Märkte wollen auch wir einen aktiven Beitrag zum Energiesparen leisten“, teilte der Discounter mit. Statt um 21 oder 22 Uhr soll die Mehrheit der Filialen, auch in MV, von November an einheitlich bereits um 20 Uhr schließen.

Länger geöffnet bleiben sollen die Filialen dort, wo dies vertraglich festgeschrieben ist – etwa in Einkaufszentren. Auch Filialen, wo die Kundenfrequenz zwischen 20 und 21 Uhr besonders hoch ist, will der Discounter von der Neuregelung ausnehmen. Auf die Anzahl der Beschäftigten werde der Schritt keine Auswirkungen haben, versicherte das Unternehmen. Die Regel gelte zunächst für die Winterzeit 2022/23.

Handel leidet unter enormem Anstieg der Energiekosten

Weil auch der Handel unter dem enormen Anstieg der Energiekosten leidet, sind kürzere Ladenöffnungszeiten in der Branche bereits seit längerem ein Thema. Rewe-Chef Lionel Souque rechnete kürzlich vor, die Energiekosten für einen Supermarkt mit 1000 Quadratmetern hätten sich von 80 000 auf 140 000 Euro im Jahr erhöht.

Der Geschäftsführer der Handelskette Tegut, Thomas Gutberlet, warb nach Informationen der „Lebensmittel Zeitung“ bereits im September in einem Brief an die 16 Landesregierungen für Einschnitte. Vorbild könne die Regelung in Bayern sein, wo die Läden spätestens um 20 Uhr schließen müssen. „Kurzfristig würde eine Reduzierung helfen, Energie zu sparen; langfristig würde es das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen“, sagte Gutberlet dem Fachblatt.

Im Moment sieht es dennoch nicht so aus, als wenn die Wettbewerber dem Vorbild von Aldi Nord folgten. Im Gegenteil: Die Rewe-Gruppe teilte mit, eine Verkürzung der Öffnungszeiten zur Energieeinsparung werde weder bei den Rewe-Supermärkten noch bei der konzerneigenen Discountkette Penny erwogen. „Die damit erzielbare Energieeinsparung wäre marginal“, betonte ein Firmensprecher. Denn mehr als die Hälfte des Energiebedarfs in den Märkten entfalle auf die Kältetechnik und sei unabhängig von den Öffnungszeiten.

Edeka: „Sehen keinen Anlass, reduzierten Service anzubieten“

Auch Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka teilte mit ähnlicher Begründung mit, er sehe zurzeit keinen Anlass, seinen Kunden „einen reduzierten Service anzubieten“. Ähnlich sieht das auch Stephan Cunäus, Geschäftsführer vom Edeka Center im Rostocker Warnow Park, der als selbstständiger Edeka-Kaufmann eigenverantwortlich über die Öffnungszeiten entscheiden kann: „Bei Märkten, die bis 22 Uhr geöffnet sind, eine Kürzung einzubauen, ist zwar sinnvoll. Wir haben im Warnow Park aber bereits ein optimiertes Öffnungskonzept.“ Montags bis mittwochs sei der Markt ohnehin nur zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet, donnerstags bis samstags eine Stunde länger, bis 21 Uhr.

„Wir sind Grundversorger hier im Nordwesten und wollen unseren Kunden mit dem Service weiterhin gerecht werden. Deswegen ist es keine Option, die Öffnungszeiten weiter einzuschränken“, so Cunäus. Stattdessen spare man im Markt an anderer Stelle Energie ein: „Die Leuchtreklame ist bis auf die Zeit zwischen 17 und 22 Uhr deaktiviert. Wir haben komplett auf LED umgerüstet und die Beleuchtung in der Zeit, in der nur Mitarbeiter, aber keine Kunden im Markt sind, um ein Drittel reduziert.“ Zudem sei die gesamte Kühlung verglast worden. „Damit lässt sich schon einiges einsparen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir bereits im ersten halben Jahr rund 100 000 Kilowattstunden weniger verbraucht“, sagt Cunäus.

Auch bei Edeka Zöllick mit Standorten in Rostock, Schwaan und Neukloster gebe es derzeit keine Bestrebungen, die Märkte früher zu schließen. „Wir haben auch weiterhin von 8 bis 21 Uhr für die Kunden geöffnet“, sagt Susanne Osten, Marktleiterin von Edeka Zöllick in Rostock.

Kaufland: Erwartungen der Kunden stehen im Vordergrund

Ähnlich ist es auch bei dem Unternehmen Kaufland: „Bei der Festlegung unserer Ladenöffnungszeiten stehen die Erwartungen unserer Kunden im Vordergrund. Dabei kommen die langen Öffnungszeiten insbesondere den Berufstätigen entgegen“, hieß es auf Anfrage. Der Discounter Lidl werde den Kunden ebenfalls weiterhin während der gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen, teilte die Schwarz-Gruppe mit, zu der Kaufland und Lidl gehören.

„Eine flächendeckende Verringerung der Öffnungszeiten ist aktuell nicht geplant“, sagt auch Kirsten Geß, Sprecherin von Netto Deutschland. Die Discounterkette, ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, mit Sitz in Stavenhagen, betreibt 342 Filialen in acht Bundesländern. Ein Drittel davon in MV.

Dass in einzelnen Märkten die Öffnungszeiten künftig reduziert würden, könne Geß dennoch nicht ausschließen. Routinemäßig überprüfe Netto seine Kostenstruktur. „Das gilt auch für die Öffnungszeiten der Netto-Märkte, deren Dauer vor dem Hintergrund von Kosten-Nutzen-Abwägungen festgelegt wird“, so Geß. „In Einzelfällen kann dies zu Veränderungen bei den Öffnungszeiten führen.“

Während Aldi Nord vorprescht, hält sich das Schwesterunternehmen Aldi Süd noch bedeckt, was seine Pläne angeht. Man richte seine Öffnungszeiten nach den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden aus und berücksichtige bei Bedarf gesellschaftspolitische Themenstellungen, hieß es dort auf Anfrage vieldeutig.

Von Erich Reimann und Alexander Sturm Von Stefanie Büssing