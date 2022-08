﻿Boom der Balkonkraftwerke in MV: Was sie können, wie die Installation gelingt

Steigende Energiepreise sorgen für große Nachfrage bei Photovoltaik-Anlagen. Vor allem Balkonkraftwerke rücken bei den Verbrauchern in den Fokus. Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt, wann sich so ein Aufbau lohnt und was im Vorfeld beachtet werden muss.

Rostock. Die Energiekosten steigen langsam, aber sicher in immer luftigere Höhen. Mieter in Rostock und ganz Mecklenburg-Vorpommern suchen daher nach Alternativen, um den Geldbeutel wenigstens etwas entlasten zu können. In dem Zusammenhang ist vor allem ein Energieträger im Gespräch: Photovoltaik. Doch nicht nur als riesige Anlage auf dem Dach, sondern möglichst auch kompakt für den Balkon oder das Küchenfenster. Doch ist eine Errichtung so eines Balkonkraftwerkes überhaupt sinnvoll? Fakt ist: Ein Kinderspiel ist es nicht. Und auch rechtlich gibt es einiges zu beachten – vor allem für Mieter, die ihr Dach über dem Kopf nicht gefährden wollen.

Die Geräte wandeln Sonnenstrahlen in Gleichstrom um. Dieser wird dann per Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und kann dann durch den beiliegenden Stecker im Haushalt genutzt werden. Klingt einfach? Ist es teilweise auch, denn die Solaranlagen von der Stange aus dem Baumarkt und Co. kommen meist gleich mit dem nötigen Equipment nach Hause, wie Martin Brandis von der Verbraucherzentrale des Bundesverbands weiß: „Der Reiz dieser Geräte besteht darin, dass sie unkompliziert von Laien einzurichten und zu betreiben sind.“