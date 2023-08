﻿Ehemalige MV Werften: Neue Nutzer nehmen langsam Fahrt auf

Wismar/Rostock/Stralsund. Gute Nachrichten vom Insolvenzverwalter der MV Werften: Die Massedarlehen für die Werften in Wismar und Rostock wurden „vollständig an das Land Mecklenburg-Vorpommern zurückgezahlt“, erklärt Sprecher Cord Schellenberg. Dabei geht es um 8,86 Millionen Euro, das größte Darlehen des Landes für die Errichtung der Transfergesellschaft nach der Insolvenz der MV Werften Wismar GmbH, und 4,12 Millionen Euro für das Darlehen der MV Werften Rostock. Und das tut sich an den ehemaligen Standorten der MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern:

Meyer Werft baut in Wismar „Global Dream“ um

In Wismar laufen die Vorbereitungen für den Umbau der „Global Dream“, erklärt Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft. Der Schiffbauer wird das Kreuzfahrtschiff fertigstellen, an dem die Belegschaft der MV Werften Gruppe gearbeitet hatte, bis das Unternehmen im Januar 2022 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie pleite ging. Knapp 400 Beschäftigte arbeiten derzeit für Meyer Wismar. Die noch vom asiatischen Genting-Konzern stammende bunte Bemalung der „Global Dream“ ist bereits Geschichte: Der Rumpf ist mittlerweile dunkelblau.

2025 werde das Schiff ab Singapur auf große Fahrt gehen, so Hackmann. Das Schiff soll für mindestens fünf Jahre in Singapur stationiert werden. 6000 Gäste und 2300 Besatzungsmitglieder sollen an Bord Platz finden, informiert Disney Cruise Line. Es könnte zu den ersten Schiffen in der Kreuzfahrtbranche gehören, die mit grünem Methanol betrieben werden.

Blick vom Boot aus: Blick in die normalerweise geschlossene Schiffbauhalle in Wismar mit der im Umbau befindlichen „Global Dream“. © Quelle: Kerstin Schröder

Hintergrund: Eigentümer der ehemaligen MV-Werft Wismar ist ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Der Schiff- und U-Boot-Bauer würde hier gerne unter anderem U-Boote und die neue Fregattenklasse F 127 bauen, will jedoch erst 2025 starten. 800 bis 1500 Mitarbeiter könnten hier einmal beschäftigt sein. Bis dahin wurde das Gelände jedoch vom Insolvenzverwalter zurück- und an die Meyer Werften Papenburg untervermietet.

Bislang hat TKMS ein Ingenieurbüro mit rund 100 Mitarbeitern sowie 20 Azubis und Ausbildern aufgebaut, das zunächst unabhängig von der Werft in Wismar arbeitet. „Wir hoffen auf Aufträge von der Marine für TKMS“, sagt Heiko Messerschmidt, Branchenbetreuer Schiffbau bei der IG Metall Küste.

Medizintechnik statt Schiffskabinen

Dort, wo früher am Fließband Kabinen für Kreuzfahrtschiffe der MV Werften gebaut wurden, werden jetzt Pipettenspitzen und Reaktionsgefäße für flüssige Laborproben von der Eppendorf Polymere GmbH Wismar produziert. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter in Wismar, von denen 30 aus den Transfergesellschaften der MV Werften übernommen wurden, erklärt Sprecher Florian Meusel.

Marinearsenal Rostock hat schon gut zu tun

Das Marinearsenal am ehemaligen MV-Werften-Standort Rostock werde planmäßig aufgebaut, erklärt Pressereferent Sören Schmelz. Derzeit werde die ehemalige Fregatte „Köln“ im Trockendock saniert, zudem das Taucherschulboot „Baltrum“, das Wohnboot „Knurrhahn“ und das Ex-Minenjagdboot „Auerbach“. Anfang 2024 kämen dann die Korvette „Erfurt“ und der Tender „Rhein“ zur planmäßigen Instandsetzung, so Schmelz. Etwa 450 Mitarbeiter sind hier derzeit beschäftigt.

In Warnemünde liegen unter anderem das Taucherschulboot „Baltrum“ und das Wohnschiff „Knurrhahn“ vor dem Marinearsenal (v.l.). © Quelle: Martin Börner

Zudem könnte das belgische Unternehmen Smulders auf einem Teil des Werftgeländes in Warnemünde, das das Bundesverteidigungsministerium für das Marinearsenal gekauft hat, Plattformen für die Offshore-Windbranche bauen. Dies könnte weitere 400 bis 1000 Jobs schaffen. Jedoch: Die Verhandlungen mit dem Bundesverteidigungsministerium gestalten sich schwierig.

Das Schiffbau-Ingenieurunternehmen Neptun Ship Design (rund 120 Mitarbeiter) wiederum wurde von der Meyer-Gruppe und der Fassmer GmbH & Co. KG übernommen. Das Unternehmen mit Sitz auf dem Gelände der ehemaligen Rostocker Neptunwerft soll weiterhin eigenständig und in der bisherigen Struktur agieren. Es ist unter anderem an der Konstruktion des Forschungsschiffes „Meteor IV“ beteiligt, das auf der Neptun Werft in Warnemünde entsteht.

Stadt Stralsund sucht noch Interessenten für Flächen im Gewerbepark

Die Stadt Stralsund hatte das rund 34 Hektar große Gelände nach der Insolvenz der MV-Werften-Gruppe vergangenes Jahr gekauft und will es zu einem maritimen Gewerbepark entwickeln. Inzwischen gibt es mehrere neue Ansiedlungen: Der norwegische Schiffbauer Fosen Yard ist zum Beispiel Pächter der großen Schiffbauhalle und saniert derzeit u.a. die „Gorch Fock“. Bis zum Ende des Jahres soll das Schiff flott gemacht sein. Zudem baue man mehrere Schiffssektionen für eine RoPax-Fähre für eine finnische Werft, sagt Geschäftsführer Carsten Stellamanns. Einen konkreten Mitarbeiteraufbau gebe es aber noch nicht, kritisiert Gewerkschafter Messerschmidt.

Der Metallbauer Ostseestaal, ebenfalls Pächter von Flächen, steht kurz vor Vollendung eines Neubaus – einer Pkw-Fähre mit Elektroantrieb, erklärt Sprecher Philipp Peuß. Außerdem Pächter sind German Sustainables (Windkrafttechnik), der Seehafen Stralsund, die Steamergy Stralsund (Schiffsantriebe, Kraftwerkstechnik) und die Werft Strela Shiprepair GmbH, die Reederei Weiße Flotte und die Premator GmbH (Schiffskonservierung). Daneben plant unter anderem die Berliner Firma Rev House, zusammen mit Partnern Luxus-Hausboote zu bauen – ein Prototyp wurde bereits fertiggestellt. Hierzu und mit anderen Unternehmen im Bereich Metall- und Stahlbau „laufen Gespräche“, erklärt Stadtsprecher Peter Koslik. Gewerkschafter Messerschmidt beklagt hingegen das fehlende Gesamtkonzept. Insgesamt gebe es am Standort Stralsund bislang gerade mal 100 bis 150 Arbeitsplätze.

