﻿Galeria Kaufhof in Rostock schließt: So geht es den Verkäuferinnen einen Tag danach

150 Jobs stehen im Galeria Kaufhof in Rostock vor dem Aus. Die Nachricht erreichte gestern die Mitarbeiter. Einen Tag danach ist die Stimmung gedrückt, im Kaufhaus herrscht nur das eine Thema. Wie es außerdem mit dem Kaffeehaus Röntgen mitten im Kaufhof weitergeht.

Das Einkaufscenter Galeria Kaufhof in der Rostocker City macht dicht. Foto: Frank Söllner

Rostock. Ein Sturm ist aufgezogen. Nicht nur über der Hansestadt an diesem grauen Dienstag, sondern auch über Galeria Kaufhof an der Langen Straße. Nachdem die rund 150 Beschäftigten des größten Kaufhauses des Landes am Montag erfahren mussten, dass ihr Arbeitsplatz Ende Januar 2024 schließt, war die Stimmung einen Tag später entsprechend gedrückt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oberflächlich war von Krise im Kaufhof nichts zu sehen. Kundinnen und Kunden bummelten durch die Gänge, freuten sich über Angebotsschilder an jedem zweiten Warenständer, Galeria Kaufhof war an diesem Tag gut besucht. Bloß die Verkäuferinnen konnten sich nicht ganz auf die Arbeit konzentrieren. Durch welche Abteilung man auch stöberte, tuschelnde Kolleginnen standen überall. Da ging es um die gestrigen Erlebnisse und wie andere Standorte damit umgingen. Natürlich könne man das in NRW, wo es viel mehr Standorte gibt, besser auffangen, war da zu hören.

Galgenhumor soll Trauer überspielen

Hätte man das geahnt, man wäre gestern gar nicht erst aufgestanden, meint eine andere. Es wird diskutiert, sich aufgeregt und trotzdem: Die Freundlichkeit gegenüber der Kunden ist geblieben. Ein gewisser Galgenhumor hat Einzug ins Kaufhaus gehalten. „So viel Spaß hatten wir seit Jahren nicht“, meint eine Verkäuferin an der Kasse, die für einen Kunden die Schnatter-Runde mit ihren Kolleginnen unterbricht. „Die hat alles richtig gemacht, jetzt erst recht“, heißt es in einer anderen Abteilung über eine Kollegin, die noch vor der geplatzten Bombe den Absprung geschafft hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch dieser Galgenhumor trügt. Ungewissheit herrscht, was aus den Mitarbeitern werden soll. Sie können in eine Transfergesellschaft, hieß es gestern. Fragt man nach, hört man den Schmerz: „Natürlich sind Tränen geflossen. Wie soll man auch reagieren, wenn man hier 40 Jahre lang gearbeitet hat“, erzählt eine Mitarbeiterin, die aber optimistisch bleibt. „Bis nächstes Jahr haben wir ja noch.“

Kaffeehaus Röntgen könnte Ende März schließen

An der Kasse fragt ein junger Mitarbeiter nach der Kundenkarte. Nein, die hat man nicht, beantragen lohnt jetzt wohl auch nicht mehr, ist da zu hören. „Für die langjährigen Mitarbeiterinnen tut mir das sehr leid. Auch für Rostock ist die Schließung schade“, erzählt der junge Mann, der selbst nur übergangsweise angestellt ist und den die Nachricht kaum getroffen hat.

Lesen Sie auch

Und dann ist da noch das Kaffeehaus Röntgen, mitten im Galeria Kaufhof. Das könnte schon Ende März dicht machen. „Wir müssen die Entscheidung des Gesellschaftertreffens Ende des Monats abwarten. Da entscheidet sich, ob wir Ende März schließen müssen, oder erst zum Januar 2024“, heißt es aus dem Kaffeehaus. Eine Schließung vom einen auf den anderen Tag wünsche sich dort aber niemand.