﻿Ist die Innenstadt bald leer gefegt? Wie Städte in MV gegen Leerstand vorgehen

Innenstädte verändern sich, viele Räumlichkeiten sind leer, statt vor Ort kaufen viele lieber online ein. Auch wenn die Städte selbst keinen Einfluss darauf haben, wer in die Räumlichkeiten in der Innenstadt einziehen darf, gehen sie mit anderen Lösungen gegen den Leerstand vor.

Die drohende Schließung von Galeria Kaufhof in Rostock war eine Konsequenz von verändertem Kaufverhalten in Innenstädten.

Rostock/Stralsund/Wismar. Galeria Kaufhof in Rostock konnte noch gerettet werden, das Modehaus Jesske in Stralsund nicht mehr. Stattdessen soll in die Räumlichkeiten ein Discounter einziehen. Nudeln, Brot und Gurken, statt Schuhe, Hosen und Taschen also. Dazu sieht man beim Schlendern durch die Innenstadt in regelmäßigen Abständen leere Räumlichkeiten. Droht nun der Innenstadtkollaps, weil Onlineshopping die Geschäfte vor Ort längst überholt hat?

Zumindest den Leerstand in der Kröpeliner Straße in Rostock sieht Citymanager Peter Magdanz im Rahmen „der üblichen Fluktuation“. In der Langen Straße sei dieser Rahmen aber bereits überschritten. Möglichkeiten, um gegenzusteuern, habe die Stadt allerdings nicht, sagt Gerlinde Müller vom Amt für Stadtentwicklung Rostock. Zwar gebe es ein Einzelhandelskonzept, das vorsieht, eine gute Mischung aus sämtlichen Bereichen, wie Mode, Schuhe und Dienstleistungen bereitzustellen. Entscheidungen, wer in welche Räumlichkeiten einziehen darf, liegen aber nicht im Bereich der Stadt.

Bauprojekte in Rostock sollen locken

„Das eine Konzept für die Lange Straße kann es nicht geben, dafür sind die Bedingungen der einzelnen Gebäude zu unterschiedlich“, sagt Wiro-Pressesprecher Carsten Klehn. Als Eigentümer zahlreicher Räume in der Rostocker Innenstadt, blicke die Wiro optimistisch auf die Entwicklung in Kröpeliner und Langer Straße. Allein durch das geplante, neue Volkstheater am einen Ende der Straße und den Rathausanbau am anderen Ende hätten in Zukunft mehr Leute Grund, die Läden in der Innenstadt zu nutzen. Wer einzieht, entscheidet die Wiro nach internen Kriterien. Derzeit lägen für alle offenen Räume Anfragen vor. „Wir sehen eine Entwicklung weg von Einkaufsläden hin zu mehr Dienstleistungsgeschäften, also Frisöre, Apotheken, Reisebüros oder auch Ärzte.“

Die Stadt könne lediglich an den Rahmenbedingungen schrauben, also: mehr Parkplätze, die Innenstadt begrünen und sauber halten. Daran arbeite man, heißt es aus dem Stadtentwicklungsamt. Letztlich liege es aber auch an den Läden selbst, sich auf verändertes Kaufverhalten einzustellen.

Läden müssen ihre Konzepte anpassen

„Läden müssen sich in ihrem Marketing und ihren Konzepten anpassen. Viele setzen auf Erlebnis-Shopping und hybride Lösungen, also Shoppen online und offline“, sagte Victoria Binz-Gruber, Citymanagerin in Wismar. Die Leerstandsquote von zehn Prozent sei vollkommen im Rahmen. Auch wenn der Stadt in der Auswahl der Geschäfte die Hände gebunden sind, investiere sie in kleine Events in der Innenstadt, um Leute zu locken.