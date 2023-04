﻿Rostocker Restaurant über Mehrwegpflicht: „90 Prozent nutzen das Angebot“

Seit Januar gilt die Mehrwegpflicht in Gastronomie-Betrieben. Wer Essen zum Mitnehmen bestellt, muss eine plastikfreie Verpackungsalternative bekommen können. Wie Betriebe in MV die Pflicht umsetzen.

Rostock. „Darf’s auch Mehrweg sein?“ Die Frage sollten Sie in den letzten Monaten häufiger gehört haben, wenn Sie Essen oder Getränke zum Mitnehmen bestellt haben. Wenn nicht, könnte es sein, dass der Betrieb gegen die Mehrwegpflicht verstößt, die seit 1. Januar gilt. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nach knapp 100 Tagen Bilanz gezogen und sich das Mehrweg-Angebot in der Kröpeliner Straße in Rostock genauer angeschaut.

Los geht es auf dem Neuen Markt in Richtung Universität. Beim Asiaten „Shin Shin“ ist zwar kein Hinweis zu sehen, dass auch selbst mitgebrachte Dosen akzeptiert werden, auf Nachfrage sei dies aber möglich. Auch der Körri-Imbiss am anderen Ende der Kröpi bestätigt, dass Bratwurst oder Pommes theoretisch in der mitgebrachten Dose mitgenommen werden könnten. Unternehmen mit höchstens fünf Mitarbeitern oder weniger als 80 Quadratmetern müssen lediglich mitgebrachte Behältnisse akzeptieren.

Zeit fehle, um sich um richtige Werbung zu kümmern

Alle anderen müssen Mehrwegalternativen anbieten, die nicht teurer sind als die To-Go-Plastik- Variante – z. B. durch ein Pfandsystem. In der Lunchbox am Kröpeliner Tor gibt es die Boxen von Relevo, einem der führenden Mehrweg-Anbieter. Kunden müssen sich in einer App registrieren, scannen einen QR-Code bei Abholung und können die Box in jede teilnehmende Filiale zurückbringen. „Ein paar nutzen diese Alternative bereits“, sagt Restaurantleiterin Lea-Selina Starke.

Lea-Selina Starke, Restaurantleiterin Lunchbox, bietet ihren Gästen Mehrweg-Behälter von Relevo an. © Quelle: Martin Börner

„Wir müssen noch mehr darauf aufmerksam machen, gerade fehlt uns aber die Zeit, daran zu arbeiten“, erklärt sie. Derzeit macht ein kleines Schild an der Tür auf das Mehrwegsystem aufmerksam. Neben der Pflicht, eine Mehrwegalternative anzubieten, müssen Lokale darauf hinweisen.

Rostock: 90 Prozent nutzen Angebot bereits

Einen Hinweis findet man an der Tür des Blauen Esels nicht. „Aber wir bieten unseren Kunden immer zuerst die Mehrweg-Alternative an, wenn sie etwas bestellen“, erklärt Georg Wohlfahrt, gastronomischer Leiter. Das Restaurant in der Eselföterstraße bietet Recup an. Für den Becher wird ein Euro Pfand fällig, für die Schale fünf. Beide kann man in allen teilnehmenden Filialen wieder abgeben. Wer das Pfandsystem anbietet, können Kunden in der gleichnamigen App sehen. Auch der Blaue Esel ist darin zu finden.

Anne Erdmann aus Rostock nutzt die Mehrwegverpackungen, wenn sie ihr angeboten werden. Vor allem, dass man die Dosen auch gut zu Hause nutzen kann, findet sie praktisch. © Quelle: Martin Börner

„Etwa 90 Prozent nutzen das Angebot, wenn wir es anbieten, unsere Stammgäste wissen sowieso davon“, so Wohlfahrt. Fragt man auf der Straße, ist die Resonanz ernüchternd. Nein, Mehrweg würde man nicht nutzen, erst recht nicht aktiv danach fragen, heißt es da von vielen Seiten. „Wenn es Mehrweg gibt, nehme ich das gerne. Das ist ja eine tolle Sache. Aber ich würde nicht extra danach fragen“, meint Anne Erdmann. Praktisch findet sie, dass man die Boxen auch zu Hause noch nutzen kann.

Ordnungsamt kontrolliert nach Hinweisen

Verstöße gegen die Mehrwegpflicht können mit bis zu 10 000 Euro Bußgeld geahndet werden. Ob Gastronomie-Betriebe die neue Pflicht einhalten, kontrollieren in MV die Städte und Gemeinden. Kontrolliert wird allerdings nur, wenn eine Beschwerde über einen Betrieb eingeht. Das war bislang in zwei Fällen im Landkreis Rostock und in der Stadt Rostock der Fall. Im Betrieb im Landkreis lag kein Verstoß vor, der Fall in der Hansestadt wird derzeit geprüft.

Das Thema ist auch bei der Verbraucherzentrale MV präsent. Sie befragt in den nächsten Monaten Verbraucher, ob und in welchem Maße die Mehrwegangebotspflicht genutzt wird. Verbraucher können Verstöße gegen die Mehrwegpflicht seit Kurzem auch auf einem Portal von Greenpeace melden. Die Meldungen gehen auf Grundlage der Postleitzahl direkt an die zuständige Landesbehörde.