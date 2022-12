Schwerin und Wismar haben sie, Greifswald und Stralsund wollen sie – die Bettensteuer, mit der Kommunen in MV den Haushalt aufbessern. Nun sorgt eine Ankündigung aus Bayern auch hierzulande für Diskussionen. Der Freistaat will die umstrittene Abgabe verbieten.

Schwerin. Bayern als Vorbild? Der Freistaat will der Bettensteuer für Hotels einen Riegel vorschieben und per Gesetzesänderung ein Verbot der umstrittenen kommunalen Abgabe durchsetzen. Das strikte Vorgehen im Alpenbundesland heizt jetzt in MV die Diskussion um die Abgabe neu an.