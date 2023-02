﻿Rostocker Biomarkt schlägt Alarm: „Wir verlieren Kunden an Discounter!“

In den vergangenen Jahren haben digitale Medien immer mehr an Bedeutung gewonnen – auch für das Marketing in Urlaubsregionen. Marika Borowski nimmt ihre digitalen Follower auf „Marikas Inselblog“ regelmäßig mit in ihren Inselalltag. Aber sie ist nicht die Einzige, die das Potenzial von Instagram und Co. erkannt hat.