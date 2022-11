﻿Start-up Heynaht aus Rostock: Wie eine Näherei Textilien und Menschen verbindet

33 Mitarbeiter aus acht Nationen sind in der Auftragsnäherei im ehemaligen achteckigen Restaurant der Ostseemesse in Rostock-Schutow beschäftigt. Von ihren unterschiedlichen Ausgangspunkten profitieren sie im Alltag. Inwiefern, was Heynaht ausmacht und wie es um das Start-up steht.

Philipp Heyna (37) hat in Rostock die Auftragsnäherei Heynaht gegründet. In seiner Firma, die im bekannten achteckigen Gebäude des früheren Restaurants auf dem Schutower Gelände der Ostseemesse in Rostock residiert, arbeiten 33 Menschen aus acht Nationen.

Rostock. Zu DDR-Zeiten war das Achteckhaus eine Attraktion auf dem Gelände der Ostseemesse im Rostocker Stadtteil Schutow. Es wurde in den 70er-Jahren direkt neben dem Nordeingang der Messe erbaut. Und war damals der Anziehungspunkt auf der Messe. Denn im lichten Achteck mit den großen Fensterflächen hatte damals ein repräsentatives Restaurant seinen Sitz. Mit Kegelbahn und allem Schnick und Schnack. Direkt daneben stand die berühmte Fischkutter-Kneipe.

Und heute? Unscheinbar gibt sich das Achteck zwischen Möbel Wikinger, Ikea und Bauhaus. Doch im Inneren passiert recht Aufregendes. 33 Menschen aus acht Nationen arbeiten in einem Start-up zusammen. Es herrscht in der ersten Etage ein leises Stimmengewirr untermalt von einem Rhythmus des Tackerns und Surrens. Hier arbeiten Ole aus Rostock, Yawoavi Dzinyefa aus Togo, Hayatullah aus Afghanistan und Olesia aus Kirgisien Hand in Hand. Es wird gelacht und in den verschiedensten Sprachen erzählt. Amtssprache in der jungen Firma Heynaht GmbH ist aber Deutsch.

Heynaht ist eine Auftragsnäherei mit Sitz in Rostock-Schutow. Der Firmensitz ist im ehemaligen Restaurant der Ostseemesse, dem Achteck.

Vom Iran nach Rostock – und nun Produktionsleiter in Schutow

Hayatullah Hesari zum Beispiel. Er hat 20 Jahre lang im Iran eine große Näherei geleitet und unter anderem die Uniformen der Lokomotivführer der iranischen Staatsbahn produziert. Jetzt ist der 46-jährige Afghane in Schutow Produktionsleiter in der Näherei, fertigt die Schablonen und Schnitte für die serielle Produktion. Zurzeit entwickelt Hesari das Design von Lenkradtaschen für Fahrräder weiter. So, wie es jetzt sei, sei es gut, im nächsten Schritt mit verstärkten Seitenteilen sei es besser, sagt er.

Die Heynaht GmbH entspringt der Kreativität ihres Gründers und Geschäftsführers Philipp Heyna (37), gelernter Schiffsmechaniker. „Ich bin hier der Matrose“, sagt der Chef. Heyna entspringt nicht so dem klassischen Boss-Image. Zu Geschäfts-Verhandlungen kommt er gern mit dem Fahrrad. Philipp stammt aus der Rostocker BMX-Szene und erinnert sich, dass er sich vor mehr als 20 Jahren mal eine BMX-Halle gewünscht hatte, als er mit Kumpels vor dem Ostsee-Stadion abhing, um die Treppen als Sprungschanzen zu nutzen. Den Traum hat er sich erfüllt. Die alte Kegelbahn nutzen er, Freunde und Mitarbeiter als BMX-Bahn. Das Grundmotiv dieser damaligen Szene hat er in seine Firma integriert. Kreativität und Gemeinschaftssinn. Die Mitarbeiter stammen aus Deutschland, Afghanistan, dem Iran, Kroatien, Kosovo, Togo, Syrien, Kirgisien. Das Motto der Firma: „Wir sind eine Auftragsnäherei, die Textilien und Menschen verbindet.“

Produktionsleiter Hayatulla Hesari (46) entwickelt die Produkte der Firma Heynaht.

Auf der Homepage werden alle Mitarbeiter mit kleinen Steckbriefen vorgestellt, in denen sie ihre Herkunft erzählen, was sie so bewegt und motiviert, dort zu arbeiten. Daneben stehen liebevolle Charakterbeschreibungen wie Ordnungsliebende, Alleskönner oder Empathieträgerin. Ein junges, bunt gemischtes Team, das zusammenhält und bei dem Freude bei der Arbeit an erster Stelle stellt. Inhaber Philipp Heyna sagt: „Mir ist es egal, woher jemand kommt und was er in seinem Lebenslauf für Ecken und Kanten hat. Hauptsache er oder sie ist motiviert und hat Freude, sich hier einzubringen. Wir geben bewusst Leuten eine Chance, die der erste Arbeitsmarkt längst abgeschrieben hatte. Was uns verbindet als Nationen, als Menschen aus allen möglichen Ländern, ist der Zusammenhalt.“

Produkte für Anbieter aus Deutschland, Dänemark, der Schweiz

Zurzeit produziert sein Team 15 Produkte für Anbieter aus ganz Deutschland, Dänemark und der Schweiz. Mit einem Jahresumsatz von rund zwei Millionen Euro brutto. Heynaht produziert Zubehör für Lastenfahrräder, Persennings, Polsterungen, Sitze, Verdecke für Kinderräder, technische Textilien, Rucksäcke, Fahrradtaschen- und Abdeckungen. Oder auch Spezialrucksäcke für Kunstherzpatienten, die dann ihr Steuergerät für das temporär künstliche Organ im Körper beweglicher mit sich führen können. Eine Kundin aus Schwerin lässt bei ihm Taschen produzieren, die Hunde selbst tragen können.

Susann Chudziak (35) aus Rostock ist zurzeit mit der Endmontage von Kinderverdecken beschäftigt.

Heyna hat mal mit dem eigenen Label „Auguste 86“ begonnen, Outdoorjacken und -taschen zu nähen. Daraus spaltete sich die Nähproduktion ab. „Eigentlich sind wir ja ein klassisches, altes Handwerk, nur dass wir jetzt in Serie produzieren und darauf achten, dass wir möglichst nachhaltig arbeiten. Bei Regenverdecken auf Kunststoffe zu verzichten, bringt nichts. Aber wir legen Wert auf Qualität und achten darauf, dass unserer Zulieferer für Stoffe oder Garne aus der Region kommen und in der Weberei Rohmaterialien, die früher weggeworfen wurden, recycelt werden.“

Der Raum, wo das geschieht, ist für den Rostocker ein „nostalgisch aufgeladener Ort mit Seele, der mich kreativ inspiriert.“ Früher war das Achteck ein Ort der Zusammenkunft für Menschen mit Hunger und Durst. Heute sei es ein Ort der Zusammenkunft als zweite Chance. Für die Menschen dort. Für das Gebäude selbst.