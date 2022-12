﻿Starkes Zeichen für Windkraft in MV: TÜV Süd eröffnet Standort in Warnemünde

Der TÜV Süd hat einen neuen Standort in Rostock-Warnemünde. Im Fokus der Prüfstelle stehen Offshore-Windenergieanlagen in der Nord- und Ostsee. Was die Neuansiedlung für die Umgebung bedeutet.

Die neue Niederlassung des TÜV Süd Industrie Service in der Region Rostock.

Warnemünde. „Wir freuen uns sehr, dass der TÜV Süd nun einen Standort in der Region Rostock hat“, kommentiert Andree Iffländer von WindEnergy Network die Neuansiedlung der Prüfstelle. Der Fokus der neuen Niederlassung liegt auf Dienstleistungen für die Offshore-Windenergieindustrie in der Nord- und Ostsee sowie auf der Sicherheit von Dampf- und Druckanlagen. Mit der Überprüfung und Zertifizierung übernimmt der TÜV Süd in Warnemünde einen entscheidenden Teil der Lieferkette maritimer Dienstleistungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit legt der TÜV Süd einen wichtigen Grundstein für ein Offshore-Industriecluster. Auf die Zusammenarbeit freut sich auch Christian Weiß, Geschäftsführer von Rostock Business: „Es ist ein Signal, dass das Thema der regenerativen Energieerzeugung eine wichtige Entwicklung in der Hanse- und Universitätsstadt nimmt. Wir sehen es als Stärkung der Zukunftsthemen Wasserstoff und Windkraft.“

Unternehmen freuen sich auf Zusammenarbeit mit TÜV Süd

Mit seinen besonderen Standortbedingungen sei Mecklenburg-Vorpommern wie kaum eine andere Region in Deutschland dafür geeignet, um in Onshore- und Offshore-Windparks Strom zu erzeugen und grünen, klimaneutralen Wasserstoff herstellen zu lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die SEAR Gruppe Rostock stimmt die Standortwahl des TÜV Süd ebenfalls sehr positiv. „Bei unseren deutschlandweiten Projekten im Bereich Engineering haben wir den TÜV Süd als kompetenten Partner kennen und schätzen gelernt“, teilt Alexander Ciupka, der geschäftsführende Gesellschafter der SEAR Gruppe Rostock, mit.

TÜV-Niederlassung ist positives Zeichen an den Markt

Auch Andree Iffländer sieht mit diesem Schritt mehrere Chancen verbunden. „Die Standortfrage von Unternehmen ist keine einfache und ein eindeutiges Zeichen an den Markt.“ Der Vereinsvorsitzende von WindEnergy Network hofft nach der Neuansiedlung von TÜV Süd auf Nachzügler in der Region Rostock. Zum einen könne Deutschland mit dem Ausbau von Werften für Windkraft, wie das belgische Unternehmen Smulders, wieder an der Wertschöpfungskette der Offshore-Windkraft teilhaben und zum anderen den Wirtschaftsstandort stärken.

„Durch die Sektorkopplung verbunden mit der Nutzung von ’Grüner Energie’ aus unserem Bundesland bieten sich den Unternehmen neue Wachstumschancen. Damit kann die industrielle Basis und regionale Wertschöpfung im Zukunftssektor der erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden“, so Andree Iffländer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den nächsten Jahren sei zudem geplant, den Standort in Warnemünde mit aktuell neun Mitarbeitern auszubauen, erklärt David Schott, Leiter der Region Nord-Ost von TÜV SÜD Industrie Service. „Einen Wachstumsmarkt sehen wir vor allem in der Elektro- und Gebäudetechnik, wo es beispielsweise beim Ausbau der Elektroladeinfrastruktur noch einigen Nachholbedarf gibt.“

Von Lena Bergmann