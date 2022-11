﻿Tarifkonflikt: Hunderte Metaller streiken bei Liebherr und EEW in Rostock

Acht Prozent mehr Lohn als Ausgleich der Inflation: Im Tarifkonflikt fordert die IG Metall Betriebe der Metall- und Elektroindustrie zum Streik auf. In MV folgten ihr am Donnerstag rund 700 Arbeiter. In Rostock war die Stimmung kämpferisch. Weitere Warnstreiks folgen.

