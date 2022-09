﻿Schifffahrt in Rostock: Auf der Suche nach dem richtigen Treibstoff

Hier wird an der Zukunft emissionsfreier Schiffsmotoren gearbeitet: Die FVTR-Geschäftsführer Dr. Martin Theile (li.) und Martin Drescher im Labor an einem Einzylinder-Motor, der mit Wasserstoff und Erdgas getestet wird.

Rostock. Mit welchem Kraftstoff werden künftig die Schiffe angetrieben? Mit Methanol, Wasserstoff, Ammoniak, Gas, Strom oder einem Mix alternativer Energien? Unternehmen, Forschungseinrichtungen und –abteilungen in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten an der Lösung der Vorgaben der Politik, den Treibhausgas-Ausstoß zu verringern, als auch an den Anforderungen der Wirtschaft, dass neue Energieträger und die dazu erforderliche Technik effizient und bezahlbar sind.

Fest steht: Die Schifffahrt hat einen erheblichen Anteil am weltweiten Ausstoß von CO2, Schwefeldioxid, Stickoxiden und Feinstaub. Auf 2,8 Prozent wird der Anteil der Schifffahrt am weltweiten Treibhausgas-Ausstoß geschätzt. Fest steht ebenso, dass sich die maritime Wirtschaft in MV intensiv um die Entwicklung der technischen Umsetzung für klimaneutrale Kraftstoffe ins Zeug legt. Wie weit die Fachleute dabei sind, wird an der Resonanz auf der 7. Rostocker Großmotorentagung (Large Engine Symposium) deutlich. 220 Vertreter von Motorenentwicklern, Brennverfahrensforschern, Herstellern alternativer Kraftstoffe, Reedern, Werften, Komponentenherstellern, Schmieröllieferanten, Klassifikationsgesellschaften und der chemischen Industrie sind am 15. und 16. September dabei.

Rostock bei Motorenbauern bekannt

Fünfzehn Nationen sind vertreten, unter anderem Finnland, Italien, Spanien, USA, Japan, China. „Mittlerweile sind wir derart international, dass wir das Symposium nur noch in Englisch veranstalten“, sagt einer der Organisatoren, Prof. Bert Buchholz (51) von der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik der Uni Rostock. Im Vordergrund steht das Ziel, Schiffstransporte in schnellen Schritten klimaneutral zu gestalten, sagt Prof. Buchholz. Der Stand der Technik, der Forschung und die Machbarkeiten im Bereich klimaneutraler Schiffsantriebe stehen bei der Tagung im Fokus.

Prof. Bert Buchholz von der Fakultät Maschinenbau und Schiffstechnik der Uni Rostock in einem Prüfstand für Motoren © Quelle: Klaus Amberger

Unternehmen sind ungeduldig

Ein paar hundert Meter neben der Uni-Fakultät sitzt in einem Innovations- und Gründerzentrum das Unternehmen FVTR (Forschungszentrum für Verbrennungsmotoren und Thermodynamik Rostock GmbH). Die mehr als 15 Ingenieure haben als Forschungsdienstleister täglich direkten Kontakt zur maritimen Wirtschaft. „Unsere Auftraggeber sind definitiv ungeduldig“, bestätigt FVTR-Geschäftsführer Martin Drescher (39). „Die Schifffahrt will und muss von den fossilen Energieträgern wegkommen“, ergänzt der zweite Geschäftsführer Dr. Martin Theile (35). Weg vom Schweröl, weg vom Diesel. Hin zu Wasserstoff, Ammoniak, Methanol, synthetischem LNG (Flüssiggas) und Biogas.

Strom für kurze Strecken

Batteriebetriebene Schiffe wie etwa die Fähren der Stralsunder Firma Ostseestaal können nur auf kurzen Strecken eingesetzt werden. „Brennstoffzellen sind nicht einfach an den Leistungsbedarf großer Schiffe anpassbar. Die Entwicklungen laufen derzeit aber“, resümiert Dr. Theile. Dennoch gibt es Versuche vollelektrisch zu fahren, zurzeit zum Beispiel plant Stena Line den Einsatz einer E-Fähre zwischen Dänemark und Schweden auf einer Distanz von gut 50 Kilometern. Die Hybrid-Fähren von Scandlines „Copenhagen“ und „Berlin“ können batteriebetrieben zumindest schon das Rostocker Hafengebiet passieren.

Modell der neuen emissionsfreien Fähre von Scandlines, die 2024 in Betrieb genommen werden und auf dem Fehmarnbelt zwischen Puttgarden und Rødby batteriebetrieben verkehren soll. © Quelle: Scandlines

Schweröl als Antrieb noch dominant

„Es gibt vereinzelt bereits alternative Antriebe in der Schiffsbranche“, sagt Martin Drescher. Aber kommerziell nutzbar sei die Masse noch nicht. Bei den Anfragen der Wirtschaft gehe es oft um Komponenten. Geschätzte zwei Drittel der weltweiten Schiffsflotten werden noch ausschließlich mit Schweröl angetrieben, das aus den Rückständen der Raffinerien gewonnen wird, relativ preiswert, jedoch schadstoffbelastet ist. Sauberer Schiffsdiesel kostet etwa 50 Prozent mehr. „Seit einiger Zeit kommt teilweise Flüssigerdgas hinzu, wie beispielsweise bei neuen Kreuzfahrtschiffen, aber der weltweite Anteil an Motoren, die mit Gas fahren, ist noch sehr gering“, so Dr. Theile.

In der Ostsee muss schon schwefelfreier gefahren werden Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) – eine Organisation der Vereinten Nationen – hat vor zwei Jahren die Obergrenze für den Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen weltweit auf 0,5 Prozent gesenkt (vorher 3,5 Prozent). In der Ostsee und der Nordsee und in einigen anderen Gebieten der Welt liegt dieser Grenzwert schon seit 2015 bei 0,1 Prozent. Mit der Folge, dass bereits jetzt in diesen Seegebieten zum Beispiel nur noch LNG, Methanol oder Marinediesel gefahren werden darf. Oder es muss Technik an Bord sein, die den Schwefelgehalt wie gefordert absenkt. Diese Technik sind etwa sogenannte Scrubber (Abgaswäscher), die allerdings, so die Kritik, das Waschwasser, das ins Meer geleitet wird, belastet.

Nachrüstungen sind Chance für Firmen in MV

Aufgrund der langen Nutzungsdauer von Schiffen und deren Motoren – in der Regel rund 30 Jahre – ist aber auch die Nachrüstung der Bestandsflotte ein wesentlicher Aspekt, der an den beiden Konferenztagen diskutiert werden wird. Das sogenannte Retrofit ist ein riesiger Markt für die hiesige Wirtschaft. Die Modernisierung der Schiffsmotoren mit Komponenten ist hochinteressant, wer hier Lösungen anbietet, ist in Fachkreisen weltweit bekannt. „Es gibt Hybrid-Varianten – beispielsweise kann dann wahlweise mit Gas und Marinediesel gefahren werden. Als Übergangslösung sind Biomasse-basierte Kraftstoffe bereits unterwegs – in bislang noch nicht relevanten Größen. „Aber mit diesen Kraftstoffen kann ein Reeder auch gut 20 Prozent CO2 sparen und weitere Emissionen reduzieren“, sagt Fachmann Drescher.

Im Seehafen Rostock ensteht Großmotorenprüffeld

Während die Biomasse-basierten-Energieträger bereits verfügbar sind, sind Ammoniak und Wasserstoff als Kraftstoff für Schiffsmotoren noch nicht in Masse verfügbar. „Wir stecken hier mitten in der praxisnahen Forschung“, sagt Prof. Buchholz. In den Laboren der Uni wird an Motoren seit Längerem auch Wasserstoff als Kraftstoff getestet. Jetzt will das Fraunhofer Institut Rostock im Seehafen der Hansestadt gemeinsam mit der Fakultät der Uni ein Großmotoren-Prüffeld etablieren, wo Wasserstoff als Primärkraftstoff oder Zusatz zu anderen (strombasierten) Treibstoffen zum Einatz kommen soll. Parallel dazu müssen bei den bestehenden Motoren „die vom Schweröl- und Dieselbetrieb bekannten Schadstoffe – Stickoxide, CO2, Feinstaub, Schwefeldioxid – durch innermotorische Maßnahmen und intelligente Abgas-Nachbehandlungstechnologien weiter reduziert werden“, betont Prof. Buchholz.

Modellierung des geplanten Großmotorenprüffeldes im Rostocker Seehafen © Quelle: Fraunhofer IGP / alpha3

Klimaneutral in 28 Jahren

Claudia Müller (Die Grünen), Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, die bei der Tagung in ihrer Heimatstadt zugegen ist, sagt: „Die maritime Branche, Reeder und Zulieferer, haben sich zum Gelingen der maritimen Energiewende verpflichtet. Ziel ist eine klimaneutrale Schifffahrt bereits 2050. Das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern schafft auch neue Geschäftsfelder. Allen voran die Motorenhersteller arbeiten an den notwendigen Technologien für effiziente und emissionsfreie Antriebe. Der Bund unterstützt diese Innovationen im Rahmen des Maritimen Forschungsprogramms pro Jahr mit etwa 60 Millionen Euro.“

Koordinatorin der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Claudia Müller © Quelle: Arne Jeschal

Welcher Treibstoff macht das Rennen?

Antje Abert vom Verbund „Ric Maza MV“, einem Bündnis regionaler Unternehmen aus der maritimen Industrie, Ingenieuren, Wissenschaftlern sowie Hochschulen, meint: „Niemand weiß heute, welcher Treibstoff künftig das Rennen machen wird.“ Wichtig seien deshalb der fachliche Austausch und Kooperationen. So wurde vor wenigen Tagen eine Vereinbarung des Verbundes und der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik in Rostock getroffen, „um vorrangig zukunftsrelevante maritime Module , Anlagen und Gesamtsysteme zu entwickeln.“ Es sei ein sehr komplexes Thema, bei dem die Wirtschaft auf das Know-how der Wissenschaftler angewiesen sei – und umgedreht.

Spezialfall Atomantrieb

Was keine Rolle bei der Tagung spielen wird, sind nukleare Antriebe. Aus unterschiedlichen Gründen sei der Atomantrieb keine Option, sagt Prof. Buchholz. Zum Beispiel könnten Terroristen versuchen, an das nukleare Material zu gelangen. Außerdem sei so ein Antrieb eine Nische für militärische Projekte und nicht relevant für die Handelsschifffahrt. Dennoch hat Anfang September das niederländische Schiffsdesignunternehmen C-Job Naval Architects die Kernenergie wieder ins Spiel gebracht. Das größte Potenzial dürften große Hochseeschiffe bieten, so das Unternehmen. Diese nukleare Option sei leichter und kompakter als herkömmliche Schiffsdieselmotoren. Bei „nuclear power“ werde die CO2-Emmission um 98 Prozent reduziert, alle anderen Schadstoffe um 100 Prozent.